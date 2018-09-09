Beşiktaş 2 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

23. dakikada Anıl Koç soldan hızla çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Karius gole izin vermedi. 24. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gökhan Töre'nin soldan ortaya gönderdiği topu Vagner Love kontrol edemeyince, meşin yuvarlak Negredo'nun önünde kaldı. İspanyol futbolcu, Altınordu savunmasının arasından ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0 34. dakikada Altınordu gole yaklaştı. Necip Uysal'ın ceza sahası önünde hatalı pası sonrasında gelişen atakta Muhammed Mert'in şutu savunmaya çarparak Serdar Deliktaş'ın önünde kaldı. Serdar'ın vuruşunda, top az farkla auta gitti. 44. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Necip Uysal'ın savunmanın arkasına attığı topu göğsüyle düzelterek ceza sahasına giren Güven Yalçın, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 59. dakikada Altınordu'nun golü geldi. Kerim Alıcı'nın sağdan çizgiye inerek yaptığı ortada Serdar Deliktaş, meşin yuvarlağı ön direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Hutchinson ilk kez

Beşiktaş'ın sezon başında sözleşme yenilediği tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş ile sezon başı hazırlıklarına katılmayan ve bir süredir takımdan ayrı çalışma yapan Kanadalı futbolcu, Altınordu ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika orta sahada görev yaptı.

Genç isimler görev aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Altınordu karşısında 3'ü altyapıdan olmak üzere 4 genç isme 11'de görev verdi.

Alpay Çelebi, Ege Atlam, Hüseyin Seyliğli ve yeni transfer Güven Yalçın, ilk 11'de sahaya çıkarken, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Berkay Can, Oğuzhan Aydoğan ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

Altınordu'dan vefa örneği

Beşiktaş ile Altınordu 34 yıl aradan sonra ilk kez bir hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, iki takımda da forma giyen 3 futbolcuya karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Altınordu'dan 1960'lı yıllarda siyah-beyazlılara transfer olan Davut Şahin ve Mustafa Güngören ile Beşiktaş'tan İzmir'e gelen Yavuz Kirmanlıoğlu, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki tarafından plaketle onurlandırıldı.