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Beşiktaş 2 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.09.2018 18:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile hazırlık maçı oynadı. Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş Altınordu'yu, Negredo ve Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş 2 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Anıl Koç soldan hızla çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Karius gole izin vermedi.
24. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gökhan Töre'nin soldan ortaya gönderdiği topu Vagner Love kontrol edemeyince, meşin yuvarlak Negredo'nun önünde kaldı. İspanyol futbolcu, Altınordu savunmasının arasından ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0
34. dakikada Altınordu gole yaklaştı. Necip Uysal'ın ceza sahası önünde hatalı pası sonrasında gelişen atakta Muhammed Mert'in şutu savunmaya çarparak Serdar Deliktaş'ın önünde kaldı. Serdar'ın vuruşunda, top az farkla auta gitti.
44. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Necip Uysal'ın savunmanın arkasına attığı topu göğsüyle düzelterek ceza sahasına giren Güven Yalçın, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu.
59. dakikada Altınordu'nun golü geldi. Kerim Alıcı'nın sağdan çizgiye inerek yaptığı ortada Serdar Deliktaş, meşin yuvarlağı ön direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Hutchinson ilk kez

Beşiktaş'ın sezon başında sözleşme yenilediği tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş ile sezon başı hazırlıklarına katılmayan ve bir süredir takımdan ayrı çalışma yapan Kanadalı futbolcu, Altınordu ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika orta sahada görev yaptı.

Genç isimler görev aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Altınordu karşısında 3'ü altyapıdan olmak üzere 4 genç isme 11'de görev verdi.

Alpay Çelebi, Ege Atlam, Hüseyin Seyliğli ve yeni transfer Güven Yalçın, ilk 11'de sahaya çıkarken, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Berkay Can, Oğuzhan Aydoğan ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

Altınordu'dan vefa örneği

Beşiktaş ile Altınordu 34 yıl aradan sonra ilk kez bir hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, iki takımda da forma giyen 3 futbolcuya karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Altınordu'dan 1960'lı yıllarda siyah-beyazlılara transfer olan Davut Şahin ve Mustafa Güngören ile Beşiktaş'tan İzmir'e gelen Yavuz Kirmanlıoğlu, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki tarafından plaketle onurlandırıldı.

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Deniz Caner Özaral xx
Beşiktaş: Karius xx, Ege Atlam xx, Hüseyin Seyliğli xx (Erdoğan Kaya dk. 66 x), Alpay Çelebi xx (Rıdvan Yılmaz dk. 75 x), Atiba Hutchinson xx (Querasma dk. 46 x), Lens xx, Güven Yalçın xxx (Kartal Kayra dk. 85 ?), Necip Uysal xx, Gökhan Töre xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 78 x), Negredo xxx (Mustafa Pektemek dk. 46 x), Love x (Berkay Can dk. 71 x)
Altınordu: Erce Kardeşler xx (Erhan Erentürk dk. 46 x), Recep Yemişci xx, Kerim Alıcı xx (Mehmet Enes dk. 64 x), Ali Yaşar x (Yusuf Acer dk. 58 x), Sinan Osmanoğlu xx, Oğulcan Ülgün xx (David Deniz dk. 58 x), Muhammed Mert xx (Berkay Samancı dk. 58 x), Alican xx, Sefa xx, Anıl xx, Serdar Deliktaş xxx (Kemal Rüzgar dk. 71 x)
Goller: Negredo (dk. 24), Güven (dk. 45) (Beşiktaş), Serdar (dk. 59) (Altınordu)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş altınordu hazırlık maçı

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