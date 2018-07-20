Kartal'ı yıldızları uçurdu!

Beşiktaş hazırlık maçında Krasnodar ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Rus ekibi Krasnodar, 12. dakikada Wanderson'un golüyle 1-0 öne geçti.
Golden sonra oyunda dengeyi bulan Beşiktaş'ta 29. dakikada kazanılan penaltıyı Oğuzhan gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci devrede oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş'a geçti. 51'de sahneye çıkan Jeremain Lens skoru 2-1'e getirdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde oyuna giren Alvaro Negredo 10 saniye sonra golü atarak Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.
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