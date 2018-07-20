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Kartal'ı yıldızları uçurdu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Rus ekibi Krasnodar'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Oğuzhan Özyakup (pen), Lens ve Negredo atarken, Krasnodar'ın tek sayısını Wanderson kaydetti

Kartal'ı yıldızları uçurdu!

Beşiktaş hazırlık maçında Krasnodar ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Rus ekibi Krasnodar, 12. dakikada Wanderson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunda dengeyi bulan Beşiktaş'ta 29. dakikada kazanılan penaltıyı Oğuzhan gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devrede oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş'a geçti. 51'de sahneye çıkan Jeremain Lens skoru 2-1'e getirdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde oyuna giren Alvaro Negredo 10 saniye sonra golü atarak Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş - Krasnodar Jeremain Lens Alvaro Negredo oğuzhan özyakup Wanderson

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