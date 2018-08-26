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Kartal ağır yaralı! 45 maç sonra gelen yenilgi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.08.2018 23:43 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Antalyaspor'un gollerini Doukara (2) ve Yekta Kurtuluş atarken, Beşiktaş'ın sayıları Negredo ve Pepe'den geldi. Beşiktaş, ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Vodafone Park'ta ise 45 maç sonra kaybetti.

Kartal ağır yaralı! 45 maç sonra gelen yenilgi!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaştı. İlk yarının nefes kestiği karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başladı. 5. dakikada Oğuzhan net pozisyonda golü kaçırırken, 8'de Babel'in şutunu Boffin çıkardı.

Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Quaresma'nın savunmaya çarpan topuna Boffin müdahale etti ve meşin yuvarlak direkten döndü. Antalyaspor ilk etkili atağında golü buldu. 20'de Doukara'nın golüne Beşiktaşlı oyuncular ofsayt itirazında bulundu ancak Halis Özkahya VAR odasıyla görüştükten sonra pozisyonun nizami olduğunu karar verip golü geçerli saydı.

Antalyaspor 4 dakika sonra ikinci golü buldu. Hakan Özmert'in sert şutu Doukara'ya çarpıp kaleci Utku'yu yanılttı ve skor 2-0 oldu. 26'da Beşiktaş atağında Boffin'in uzaklaştıramadığı topa Negredo kafayı vurdu ve durum 2-1 oldu. Beraberlik için bastıran Beşiktaş'ta 31'de Negredo'nun kafası auta giderken, 2 dakika sonra Antalyaspor, Yekta'nın golüyle devreye iki farklı önde gitti: 1-3.

İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş, Antalyaspor'u kendi yarı sahasına hapsetti. 56'da sahneye çıkan Pepe düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 3-2 yaptı.

Beşiktaş'ın beraberlik için tüm çabasını ortaya koysa da hem direkler hem de Boffin'in müthiş kurtarışları buna izib vermedi ve Antalyaspor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Vodafone Park'ta da 45 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş-Antalyaspor Doukara yekta kurtuluş hakan özmert Alvaro Negredo pepe

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Takım
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
BEŞİKTAŞLA FENEV OLMASA EĞLENEMİYECEZ LA :DD
gs nin yalakalari Avcı ve Korkmaz yatarak para kazanıyorlar Ohh ne ala adi herifler
halis in rezil yönetimi mi deyim fenerasyon un yalakaliği mi deyim birde bülent in topcularida kendisi gibi pislik yapması mi deyim yazık ki yazık
Antalya önümüzdeki iki maçı da kaybeder.Büyük olasılıkla bu yıl küme düşerler.
bir kaleci nasıl mac kurtarır kova volkan demirel izlesin tebrikler boffen
Bülent Korkmaaaaazzzzzzzz
bu nasıl hakem
Beşiktaşlıyım taraftar dostlarıma burdan söylüyorum bundan sonra herhangi bi rakip takımın yenilgisine sevinmeyin Beşiktaşlı bir adama yakışmaz
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