Kartal ağır yaralı! 45 maç sonra gelen yenilgi!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaştı. İlk yarının nefes kestiği karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başladı. 5. dakikada Oğuzhan net pozisyonda golü kaçırırken, 8'de Babel'in şutunu Boffin çıkardı.

Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Quaresma'nın savunmaya çarpan topuna Boffin müdahale etti ve meşin yuvarlak direkten döndü. Antalyaspor ilk etkili atağında golü buldu. 20'de Doukara'nın golüne Beşiktaşlı oyuncular ofsayt itirazında bulundu ancak Halis Özkahya VAR odasıyla görüştükten sonra pozisyonun nizami olduğunu karar verip golü geçerli saydı.

Antalyaspor 4 dakika sonra ikinci golü buldu. Hakan Özmert'in sert şutu Doukara'ya çarpıp kaleci Utku'yu yanılttı ve skor 2-0 oldu. 26'da Beşiktaş atağında Boffin'in uzaklaştıramadığı topa Negredo kafayı vurdu ve durum 2-1 oldu. Beraberlik için bastıran Beşiktaş'ta 31'de Negredo'nun kafası auta giderken, 2 dakika sonra Antalyaspor, Yekta'nın golüyle devreye iki farklı önde gitti: 1-3.

İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş, Antalyaspor'u kendi yarı sahasına hapsetti. 56'da sahneye çıkan Pepe düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 3-2 yaptı.

Beşiktaş'ın beraberlik için tüm çabasını ortaya koysa da hem direkler hem de Boffin'in müthiş kurtarışları buna izib vermedi ve Antalyaspor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Vodafone Park'ta da 45 maç sonra yenilgi yüzü gördü.



