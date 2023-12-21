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  4. Beşiktaş 3 puana hasret! Siyah-Beyazlılar Alanyaspor karşısında üstünlüğünü koruyamadı, mücadeleden son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mağlup ayrıldı

Beşiktaş 3 puana hasret! Siyah-Beyazlılar Alanyaspor karşısında üstünlüğünü koruyamadı, mücadeleden son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mağlup ayrıldı

21.12.2023 21:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar henüz 9'ncu dakikada öne geçtiği mücadelede rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamazken maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve Ankaragücü ile Fenerbahçe'nin ardından bu maçta da galip gelemedi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Alanyaspor'un maçın son 4 dakikasında bulduğu gollerle 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı, Siyah-Beyazlılar Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin ardından bu karşılaşmada da galip gelemedi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Beşiktaş'ta serbest vuruş kullanıldı, savunmadan seken topu Colley kaptı, karşı karşıya pozisyonda kaleci Ertuğrul'u avladı. Önce hakem Ümit Öztürk pozisyon öncesinde faul tespit etse de VAR'da pozisyonu izledikten sonra golü verdi. Beşiktaş 1-0 önde.

AMARTEY'DEN BÜYÜK HATA

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Karşılaşmada dakikalar 38'i gösterirken, Oğuz Aydın sağ kanatta yerden topu içeri çevirdi, Amartey kontrol etmek isterken büyük bir hata yaptı, araya giren Yusuf Özdemir fileleri sarstı ve skora eşitlik geldi.

CHAMBERLAIN DEVAM EDEMEDİ

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İkinci yarının henüz başında Chamberlain topsuz alanda kendisini yere bırakırken oyuna devam edemedi ve yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

AZ FARKLA KAÇTI

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Maçın 70'nci dakikasında Semih sağ çaprazdan çizgiye inip penaltı noktasına doğru topu çevirdi, Amir Hadziahmetovic vurdu, savunmaya çarpan top direğin hemen yanından kornere gitti.

GOL 86'DA GELDİ

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Karşılaşmada dakikalar 86'yı gösterirken Alanyaspor Janvier ile öne geçti ve bu gol mücadelenin de skorunu belirledi.

90'DA BİR GOL DAHA!

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Janvier'in baskısında Mert Günok topu kaptırdı, Carlos Eduardo uzaktan boş kaleye harika vurdu ve farkı 2'ye çıkarttı!

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