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Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.07.2019 19:22 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, lig öncesi 7 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak

Siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları beli oldu. Kara Kartal’ın oynayacağı 7 hazırlık mücadelesinin programı şöyle:

17 Temmuz Çarşamba

18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar

18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi

20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)

(İHA)

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Beşiktaş hazırlık maçı

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