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Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan projeye onay geldi... Kartal yüksekten uçacak

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.04.2025 14:21
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Beşiktaş, Dikilitaş'ta 19 dönümlük arazi için hazırladığı projeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay aldı. Serdar Adalı ve yönetimi tarafından, kulübün Beşiktaş Dikilitaş'ta bulunan 15 dönümlük arazisine ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 2'şer dönümden 4 dönüm arazinin de içerisinde bulunduğu toplam 19 dönümlük bir gayrimenkul projesi hazırlandı.

Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan projeye onay geldi... Kartal yüksekten uçacak

Adalı, UEFA'nın İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ONAY ALINDI

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Başkan Erdoğan'a hazırlanan proje ve görselleri gösterilirken ilk onayın alındığı kaydedildi. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, projeden elde edilmesi beklenen gelirin kulübün borçları için kullanılacağını aktardı. Siyah-beyazlı kulübün hazırladığı proje içerisinde, ev ve iş yerlerinin olduğu belirtildi. Buradan beklenen gelir ise 150 ila 200 milyon dolar arasında.

100 DÖNÜMLÜK ARAZİ İÇİN ÇALIŞMA

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Beşiktaş'ın Dikilitaş için hazırladığı bu proje dışında bir başka yer için de çalışma yaptığı belirtildi. Adalı'nın, Başkan Erdoğan'a İstanbul Havalimanı'na yakın bir yerde bulunan 100 dönümlük arazi için de projelerinin olduğunu ilettiği, görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

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spor beşiktaş futbol recep tayip erdoğan
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