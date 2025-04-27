Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan projeye onay geldi... Kartal yüksekten uçacak

Adalı, UEFA'nın İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ONAY ALINDI

Başkan Erdoğan'a hazırlanan proje ve görselleri gösterilirken ilk onayın alındığı kaydedildi. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, projeden elde edilmesi beklenen gelirin kulübün borçları için kullanılacağını aktardı. Siyah-beyazlı kulübün hazırladığı proje içerisinde, ev ve iş yerlerinin olduğu belirtildi. Buradan beklenen gelir ise 150 ila 200 milyon dolar arasında.

100 DÖNÜMLÜK ARAZİ İÇİN ÇALIŞMA

Beşiktaş'ın Dikilitaş için hazırladığı bu proje dışında bir başka yer için de çalışma yaptığı belirtildi. Adalı'nın, Başkan Erdoğan'a İstanbul Havalimanı'na yakın bir yerde bulunan 100 dönümlük arazi için de projelerinin olduğunu ilettiği, görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.