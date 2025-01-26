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Beşiktaş'a Al-Musrati ve Rafa Silva'dan kötü haber! Sivasspor maçında yoklar...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.01.2025 17:17
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlılarda Al-Musrati ve Rafa Silva, gördüğü sarı kartın ardından Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'a Al-Musrati ve Rafa Silva'dan kötü haber! Sivasspor maçında yoklar...

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen siyah - beyazlılarda Al-Musarti'den ve Rafa Silva'dan kötü haber geldi.

SİVASSPOR MAÇINDA YOKLAR

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rafa Silva ve Al-Musrati, gördüğü sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Libyalı ön libero, mücadelenin 41. dakikasında Djenepo'ya yönelik faulü sonrasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Rafa Silva ise Erdal Rakip'e yaptığı müdahalenin ardından 46. dakikada sarı kart gördü.

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1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor beşiktaş
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