Beşiktaş'a Al-Musrati ve Rafa Silva'dan kötü haber! Sivasspor maçında yoklar...

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen siyah - beyazlılarda Al-Musarti'den ve Rafa Silva'dan kötü haber geldi.

SİVASSPOR MAÇINDA YOKLAR

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rafa Silva ve Al-Musrati, gördüğü sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Libyalı ön libero, mücadelenin 41. dakikasında Djenepo'ya yönelik faulü sonrasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Rafa Silva ise Erdal Rakip'e yaptığı müdahalenin ardından 46. dakikada sarı kart gördü.