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Beşiktaş'a Almanya'dan genç Türk yetenek: Güven Yalçın

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.06.2018 20:03 | Son Güncelleme

Alman Bild gazetesi, Beşiktaş'ın Leverkusen U19 takımında forma giyen Alman asıllı Türk futbolcu Güven Yalçın'la anlaştığını yazdı

Beşiktaş'a Almanya'dan genç Türk yetenek: Güven Yalçın

Beşiktaş için Almanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman Bild gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Leverkusen U19 takımında forma giyen Alman asıllı Türk futbolcu Güven Yalçın'ı transfer etmek üzere...

Leverkusen altyapısında yetişen ve forvet arkası pozisyonunda forma giyen 19 yaşındaki Güven Yalçın'ın Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve Pazartesi günü İstanbul'da olacağı açıklandı.

TÜRKİYE U19 TAKIMI'NDA OYNUYOR
1.84 boyu ile Talisca'yı andıran 19 yaşındaki Türk futbolcu, Türkiye U19 Milli Takımı'nda 7 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti. Geçtiğimiz sezon Leverkusen U19 takımında 27 maça çıkan genç futbolcu 11 gol ve 5 asist üretti.

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Güven Yalçın Beşiktaş

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