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Beşiktaş'a büyük şok! CAS'tan ceza geldi, Siyah-Beyazlı yönetici açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.09.2024 11:43
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Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, yaptığı açıklamada siyah beyazlı kulübe Valerien Ismael ve Ghezzal'ın menajer komisyon ödemelerinden dolayı CAS'tan ceza geldiğini açıkladı.

Beşiktaş'a büyük şok! CAS'tan ceza geldi, Siyah-Beyazlı yönetici açıkladı

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kaan Şakul'un sözleri şu şekilde;

"Daniel Amartey için şu ana kadar 7 yazılı teklif geldi. Al-Shabab ile anlaştık. Oyuncu buradan kazanacağının fazlasını kazanacaktı. Tamam dedi, uçak biletini aldık vazgeçti. Neden diye sorduk "Ben Dubai'de oynamak istemiyorum" dedi. En son Eyüpspor ile görüştük fakat oyuncu bugün bunu da kabul etmedi. En son 1 yıl alacaklarını verelim dedik. Tamam dedi fakat az önce vazgeçtim diye mesaj attı. Ben Ocakta gitmek istiyorum dedi."

CHAMBERLAIN

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"İlk gidecek isimdi. Alex kendisine bir kulüp bulacağını düşünüyordu. Bize bir fiyat verdi. Öderseniz giderim dedi. Fakat bugün o da vazgeçti. 'Transfer sezonu kapandı. Ocakta gitmek istiyorum' dedi. Türkiye'de kendisine kulüp bulduk. Kampa gelmemesi Giovanni van Bronckhorst'un kararıydı."

"CAS'TAN CEZA GELDİ"

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"Valerien Ismael ve Ghezzal'ın menajer komisyon ödemelerinden 1.4 milyon euro geldi. Biz yeni sezon için mücadele verirken geçmişten böyle bir ceza gelmesi bizi üzüyor"

"Brad Friedel'ın görev tanımı sadece futbolcu satışı değil. Scouting konusu, geleceğe yatırım birçok konuyu kapsıyor. Performansını şu şekilde değerlendiriyorum. Fakat problem yaşadığımız isimlere en az 4-5 teklif getirdi. O teklifi getirdi oyuncular gitmiyor. Biz yönetim olarak kendisinden memnunuz. Kontratlar normaldi de biz mi satamadık? Fakat bütün sene eleştirilen bütün oyunculara yeteri kadar teklif getirildi."

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Ceza CAS son dakika beşiktaş
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