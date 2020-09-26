Beşiktaş'a DeAndre Yedlin transferinde kötü haber

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı sağ bek, Newcastle United’ın bonservis istemesi yüzünden askıda. Newcastle kulübüne yakınlığıyla bilinen (sounderatheart) adlı internet sitesi Yedlin’den kulübünün son anda bonservis bedeli talep etmesiyle, transferin çıkmaza girdiğini duyurdu. Haberde daha önce oyuncuyu Beşiktaş’a bedelsiz olarak vermeyi göze alan Newcastle’ın, son anda tavır değiştirdiğine dikkat çekildi.

NECİP UYSAL FENA DEĞİL

Beşiktaş yönetimiyle daha önce her konuda anlaşmaya varan Yedlin’in transferi de askıya alındı. Sağ bekte sorun yaşayan Beşiktaş, bu bölgeye son maçlarda monte ettiği Necip Uysal’dan iyi bir performans aldı. Zaman zaman bu bölgede görev yapan bir diğer oyuncu Lens ise eleştirilerden sonra Sergen Yalçın tarafından kulübeye çekildi.

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan, Trabzonspor maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Sergen Yalçın, Konyaspor karşılaşmasıyla sahalara dönmeye hazır. Yapılan son 3 testi de negatif çıkan Yalçın’ın sağlık durumunun da gayet iyi olduğu bildirildi. Yalçın dün yapılan idmanda da yer aldı.

(AKŞAM)