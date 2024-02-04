SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'a derbi maçı öncesi kötü haber! Omar Colley, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek

Beşiktaş'a derbi maçı öncesi kötü haber! Omar Colley, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2024 16:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

Beşiktaş'a derbi maçı öncesi kötü haber! Omar Colley, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek
Omar Colley

Omar Colley

GAM Gambiya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00’da sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Omar Colley, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bordo-mavililer karşısında forma giyemeyecek.

"TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNDA YER ALMAYACAKTIR"

Screenshot_1

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF 2. Lig'de akılalmaz olay! Yürüyerek gittilerTFF 2. Lig'de akılalmaz olay! Yürüyerek gittiler
''Ben her anlamda beceriksiz bir insanım''''Ben her anlamda beceriksiz bir insanım''
Samsunspor açıkladı: Hukuki süreci başlatıldıSamsunspor açıkladı: Hukuki süreci başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş omar colley Süper Lig maçı beşiktaş, süper li da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'dan ilk mesaj

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'dan ilk mesaj

DEM Parti İstanbul kararını açıkladı! Başak Demirtaş...

DEM Parti İstanbul kararını açıkladı! Başak Demirtaş...

Kerem'in konuşmaları ifşa oldu, apar topar silindi

Kerem'in konuşmaları ifşa oldu, apar topar silindi

Çağlar'ın performansı taraftarı çıldırttı! "Başımıza iş açacak"

Çağlar'ın performansı taraftarı çıldırttı! "Başımıza iş açacak"

Cengiz ağızları açık bıraktı, bir ilki başardı!

Cengiz ağızları açık bıraktı, bir ilki başardı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.