Beşiktaş'ta derbi öncesi kriz! Solskjaer kara kara düşünüyor...

IMMOBILE FORMSUZLUĞU

Sezona iyi başlayan ve Süper Lig’in ilk yarısında rakip fileleri 9 kez havalandıran Ciro Immobile, ikinci devrede ise adeta suskunluğa büründü. İlk yarıdaki performansından oldukça uzak görüntü sergileyen Ciro, gol yollarında da takımına gereken desteği veremiyor. İtalyan futbolcu, ligde oynadığı son 10 müsabakada yalnızca 2 defa gol sevinci yaşadı.

IMMOBILE'NİN YERİNE SEMİH KILIÇSOY GEÇEBİLİR

Kartal’ın 19 yaşındaki santrforu Semih Kılıçsoy ise 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de çıktığı 25 maçta 3 gol attı. Semih, bu gollerin 2’sini ise son 4 haftada kaydetti. Siyah-beyazlı teknik heyet ve taraftarlar, Immobile’nin formsuz olduğu bu dönemde Semih’e daha çok süre verip, daha fazla katkı almak istiyor.

TAKIMI RAFA SILVA TAŞIYOR

Siyah-beyazlı takımda son haftalara bakıldığında ise gol yükünü çeken isimlerin başında Rafa Silva geliyor. Rafa, ligdeki son 10 maçında 4 gol, 4 asiste imza attı. Portekizli, söz konusu gol ve asistlerin çoğunu ise Ole Gunnar Solskjaer göreve geldikten sonra kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Ole’nin takımın başına geçmesinin ardından 3 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.