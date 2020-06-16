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Beşiktaş'a Domagoj Vida'dan kötü haber

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.06.2020 12:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilen Vida'nın durumu ilerleyen günlerde netleşecek ve ödemin geçmesi halinde Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer alacak.

Beşiktaş'a Domagoj Vida'dan kötü haber

Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'da ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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