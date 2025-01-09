Beşiktaş'a dünyaca ünlü teknik direktör geliyor! Başkan Serdal Adalı ikna etmek üzere...

Beşiktaş'ta koltuğun en güçlü adaylardan biri Roger Schmidt... Eski başkan Hüseyin Yücel'in çok istediği fakat ikna edemediği Schmidt için bastıran siyah-beyazlılar bu işi bu kez bitirmek istiyor.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Serdal Adalı'nın yabancı teknik direktörle çalışmak istediği ve listenin en tepesinde Roger Schmidt'in yer aldığı öğrenildi. Alman hocayla bağlantıya geçen Adalı'nın Schmidt'i ikna ettiği ve sözleşme detayları hakkında konuştukları ifade edildi.

UFAK PÜRÜZLER KALDI

Sözleşme süresi konusunda ufak pürüzlerin olduğu fakat Serdal Adalı'nın tüm şartları zorlayarak Roger Schmidt'i takımın başına getireceği iddia ediliyor.