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Beşiktaş'a dünyaca ünlü teknik direktör geliyor! Başkan Serdal Adalı ikna etmek üzere...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 12:22
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ibre yeniden yabancıya çevrildi. İbrahim Üzülmez ile her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, taraftarın talebi doğrultusunda yabancı teknik direktör arayışlarına yeniden başlamıştı. Siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim masaya geldi.

Beşiktaş'a dünyaca ünlü teknik direktör geliyor! Başkan Serdal Adalı ikna etmek üzere...

Beşiktaş'ta koltuğun en güçlü adaylardan biri Roger Schmidt... Eski başkan Hüseyin Yücel'in çok istediği fakat ikna edemediği Schmidt için bastıran siyah-beyazlılar bu işi bu kez bitirmek istiyor.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

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Serdal Adalı'nın yabancı teknik direktörle çalışmak istediği ve listenin en tepesinde Roger Schmidt'in yer aldığı öğrenildi. Alman hocayla bağlantıya geçen Adalı'nın Schmidt'i ikna ettiği ve sözleşme detayları hakkında konuştukları ifade edildi.

UFAK PÜRÜZLER KALDI

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Sözleşme süresi konusunda ufak pürüzlerin olduğu fakat Serdal Adalı'nın tüm şartları zorlayarak Roger Schmidt'i takımın başına getireceği iddia ediliyor.

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beşiktaş
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