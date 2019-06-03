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Beşiktaş'a Hatem Ben Arfa müjdesi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Rennes Başkanı Olivier Letang, "Hatem Ben Arfa önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" dedi. Fransız basını da yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a yazdı.

Beşiktaş'a Hatem Ben Arfa müjdesi

Fransız basını Rennes ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'yı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Ancak Ben Arfa ile sadece siyah-beyazlıların ilgilenmediği, 32 yaşındaki tecrübeli 10 numaranın aynı zamanda Espanyol, Sevilla ve Real Betis'in de transfer listesinde olduğu ifade edildi.

RENNES AÇIKLADI: BİZİMLE OLMAYACAK
Rennes Başkanı Olivier Letang, "Hatem Ben Arfa bizim için eşsiz bir tecrübeydi, takıma büyük katkı yaptı ancak önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 26 MAÇ VE 9 GOLLÜK ETKİ
Hatem Ben Arfa bu sezon Rennes formasıyla ligde çıktığı 26 maçta 7 gol ve 2 asiste imza attı. 32 yaşındaki Fransız 10 numara, bugüne kadar Fransa Milli Takımı'nda 15 kez görev alırken 2 gol kaydetti. Ben Arfa, kariyeri boyunca Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, PSG ve Rennes formaları giydi.

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