Beşiktaş'a hava koşulları engeli! Dinamo Zagreb maçı iptal oldu

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecekti. Müsabaka öncesi aniden başlayan yoğun sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle maç iptal edildi.

Beşiktaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir."

ℹ GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir. https://t.co/S3NkvFaIWs pic.twitter.com/PcuD474HNf — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 13, 2024



