Beşiktaş'a ile anlaşan Osayi-Samuel transferinde pürüz çıktı! "Transferi durdurma kararı aldık"

Beşiktaş'ta Osayi-Samuel transferi askıya alındı. Prensip anlaşmasına varılan yıldız oyuncudan gelen haber taraftarı şaşkına çevirdi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Osayi’nin babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz." dedi.
Sözlerine devam eden Serdal Adalı, "Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü, bugün İstanbul'a geleceğini açıkladığı Osayi-Samuel'in uçak biletlerini iptal etti.
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