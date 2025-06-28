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Beşiktaş'a ile anlaşan Osayi-Samuel transferinde pürüz çıktı! "Transferi durdurma kararı aldık"

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Osayi-Samuel transferinde pürüz çıktı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

Beşiktaş'a ile anlaşan Osayi-Samuel transferinde pürüz çıktı! "Transferi durdurma kararı aldık"
Emre Şen

Beşiktaş'ta Osayi-Samuel transferi askıya alındı. Prensip anlaşmasına varılan yıldız oyuncudan gelen haber taraftarı şaşkına çevirdi.

SERDAL ADALI AÇIKLADI

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Osayi’nin babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz." dedi.

"ŞARTLARIMIZA UYARSA GELİR"

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Sözlerine devam eden Serdal Adalı, "Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullandı.

BİLETLERİ İPTAL EDİLDİ

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Beşiktaş Kulübü, bugün İstanbul'a geleceğini açıkladığı Osayi-Samuel'in uçak biletlerini iptal etti.

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