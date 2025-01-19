Beşiktaş'a imzayı atan Ole Gunnar Solskjaer'den Jose Mourinho ve Türkiye için flaş sözler!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in imza töreni düzenlendi. Beşiktaş'ın 1,5+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında kendisine sorulan soruları yanıtladı.

MAAŞI BELLİ OLDU

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e yarım sezon için 1.2 milyon Euro, gelecek sene ise 2.4 milyon Euro maaş ödeyeceğini duyurdu.

"GELMEDEN ÖNCE RAPORLAR ÇIKARDIM"

"Ben kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız da var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takımdır. Başkanımızın dediği gibi gerçekçi, sabırlı olacağız, doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek, yanlış transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir. Taraftarlarımız ve çalışanlarımız beni sıcak bir şekilde karşıladı ama şu anda işe başlayacağız ve keyif alacağız. Gelmeden önce çok fazla çalıştım, raporlar çıkardım. Şimdi artık resmi olarak çalışacağız."

"FUTBOL FELSEFEM HÜCUM ÜZERİNE KURULU"

"Futbol bir denge işi. Bizler fırsatlar yaratmak isteyeceğiz. Bunun için agresif olmamız lazım. Benim felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yapılmasını sevmem, hücum için pas yapılmasını isterim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz."

"BU TEKLİFE 'HAYIR' DİYEMEZDİM, ÖLMEDEN ÖNCE BUNU KABUL ETMEDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMAN OLURDUM"

"Daha önce de görüştük Beşiktaş'la. Ama bu seferki görüşmeler doğru proje olduğunu hissettirdi bana ve bende teklifi kabul ettim. Başka teklifler aldım. Ama Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıkmama değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya 'Hayır' diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum. Bu söylediklerim sözde kalmamalı, bir an önce başlamak istiyorum."

"ÇOK TEKLİFE 'HAYIR' DEDİM"

"Manchester United projesine benzer bir iş. Adım adım yükseldik. Kazanmak istiyoruz ama gerçekçi de olmak istiyoruz. Çok teklife 'Hayır' dedim. Norveç'teki muhteşem hayatımı bırakmamı değecek bir teklif olmalıydı. Beşiktaş'ın projesi, Manchester United'ın projesine benziyor. Kötü gidişatı dindirmemiz lazım."

MOURINHO AÇIKLAMASI

"Henüz Jose Mourinho ile konuşmadım. Harika bir hoca. Jose Mourinho ile tekrar görüşmeyi bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum bir teknik adam."

"TÜRKİYE'YE GELEN TEKNİK ADAMLARIN STRES VE KAOSTAN SAÇLARI BEYAZLIYOR. BU BASKIYA HAZIR MISINIZ?"

"Saçlarım beyazladı, sıkıntı yok. Manchester United'da toplamda 18 sene bulundum. Baskılar her zaman olacak."