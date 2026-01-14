SPOR

Beşiktaş'a İngiliz devinden tarihi takas! Abraham gidiyor Guessand geliyor

Beşiktaş'ta transfer operasyonu hız kazandı. Siyah-beyazlı ekip İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan çok çarpıcı bir transfer teklifi aldı. Kartal'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham için teklif yapmaya hazırlanan İngiliz ekibi karşılığında para ve Guessand teklifinde bulunacak.

Burak Kavuncu
Beşiktaş'ta bu transfer döneminde büyük bir değişim yaşanıyor. Siyah-beyazlılara forvet oyuncusu Tammy Abraham'dan sürpriz bir haber geldi. İngiliz ekibi Aston Villa yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, karşılığında para+takas teklifinde bulunacak.

BONSERVİS + EVANN GUESSAND TEKLİFİ!

Beşiktaş a İngiliz devinden tarihi takas! Abraham gidiyor Guessand geliyor 1

Gazeteci Fırat Günayer'in haberine göre Aston Villa, Tammy Abraham için Beşiktaş'a bonservis bedelinin yanı sıra Evann Guessand'ı 1.5 yıllığına kiralama teklifinde bulunmayı planlıyor.

30 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ!

Beşiktaş a İngiliz devinden tarihi takas! Abraham gidiyor Guessand geliyor 2

Sezon başında Nice'dan 30 milyon euro bonservis bedeli ile Aston Villa'ya transfer olan Evann Guessand beklenen patlamayı yapamazken, ligde 12 maçta forma şansı buldu ve 1 gol atabildi. Skor katkısı sınırlı kalan Guessand, buna rağmen oyuna girdiği bölümlerde pas bağlantıları, top tutma becerisi ve hücum hareketliliğiyle teknik ekibin elini rahatlatan bir alternatif olarak öne çıktı.

ABRAHAM'IN PERFORMANSI...

Beşiktaş a İngiliz devinden tarihi takas! Abraham gidiyor Guessand geliyor 3

28 yaşındaki İngiliz forvet, ligde şu ana kadar 17 maçta forma giyerken, bu karşılaşmaların 14’üne ilk 11’de başladı. Toplam 1169 dakika sahada kalan Abraham, Süper Lig’de 7 gol ve 1 asist ile takımına skor katkısı sağladı. Öte yandan Abraham sene başında 2+13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Roma'dan transfer edilmişti.

SERDAL ADALI DUYURDU...

Beşiktaş a İngiliz devinden tarihi takas! Abraham gidiyor Guessand geliyor 4

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: "Babamın parasını harcamıyorum, Beşiktaş'ın parasını harcıyoruz. En iyi oyuncuyu en iyi şartlarda almak için çabalıyoruz.
Sadece yarım dönem için değil, önümüzdeki sezon kadrosu için de çabalıyoruz. Kimse merak da etmesin, alacağız." dedi.

