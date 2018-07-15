Beşiktaş'a İngiliz forvet: Andy Carroll

Cenk Tosun’un ayrılığı sonrasında forvet hattında oldukça sıkıntı yaşayan Beşiktaş, santrfor transferinde ince eleyip sık dokuyor.

Bony, Gignac, Benteke ve Mitroglou gibi isimlerle görüşen Beşiktaş’ta Fenerbahçe’ye de önerilen West Ham Unitedlı Andy Carroll gündeme geldi.

29 yaşındaki futbolcunun menaceri Mark Curtis, Siyah-Beyazlı ekibe, “Carroll’un, West Ham ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Onun bu sezon bedelsiz olarak size kiralanmasını sağlarım. Sezon sonunda ise yeni bir anlaşma için tekrardan masaya otururuz” teklifini ilettiği öğrenildi.

Ayrılması kesin gibi

Beşiktaş yönetimi ise Ada ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu bekliyor. Eğer tecrübeli teknik adam, başarılı oyuncunun transferine yeşil ışık yakarsa Başkan Fikret Orman ve ekibi, resmi temaslar için harekete geçecek.

(FANATİK)

