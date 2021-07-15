Beşiktaş Kenan Karaman'ı resmen açıkladı

Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah beyazlılar, son dönemde A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimleri arasına giren ve Düsseldorf'taki sözleşmesi biten Kenan Karaman ile yaptığı görüşmeler sonrasında 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş’a hoş geldin Kenan Karaman. ???????? @karamank26 #MemlekettenHaberVar ???? pic.twitter.com/nKwZwVM1qU— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2021
Siyah beyazlı kulüp, 27 yaşındaki forvete senelik 900 bin Euro ödenecek. Beşiktaş, Kenan’a 900 bin Euro net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek.
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.
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