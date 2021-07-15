Beşiktaş Kenan Karaman'ı resmen açıkladı

Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlılar, son dönemde A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimleri arasına giren ve Düsseldorf'taki sözleşmesi biten Kenan Karaman ile yaptığı görüşmeler sonrasında 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

900 BİN EURO + MAÇ BAŞI ÜCRETLER

Siyah beyazlı kulüp, 27 yaşındaki forvete senelik 900 bin Euro ödenecek. Beşiktaş, Kenan’a 900 bin Euro net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek.

29 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.



