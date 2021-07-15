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Beşiktaş Kenan Karaman'ı resmen açıkladı

15.07.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Kenan Karaman'ı resmen açıkladı

Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlılar, son dönemde A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimleri arasına giren ve Düsseldorf'taki sözleşmesi biten Kenan Karaman ile yaptığı görüşmeler sonrasında 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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900 BİN EURO + MAÇ BAŞI ÜCRETLER

Siyah beyazlı kulüp, 27 yaşındaki forvete senelik 900 bin Euro ödenecek. Beşiktaş, Kenan’a 900 bin Euro net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek.

29 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kenan Karaman
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
100 bın euroluk adama 900 bın ve maç başi.boş transfer.
Saçmalık!????
eh isteeee hadi hayırlısı

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