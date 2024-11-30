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Beşiktaş'a kötü haberler üst üste geldi! Yıldız futbolcular Fenerbahçe derbisinde yok

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.11.2024 20:09
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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu iki futbolcu, siyah - beyazlıların 7 Aralık’ta Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbide yer alamayacak.

Beşiktaş'a kötü haberler üst üste geldi! Yıldız futbolcular Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olunan maçta sakatlanan yıldız savunmacı Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN SAĞLIK DURUMLARINA DAİR AÇIKLAMA

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"Futbol A Takımımızın Macabbi Tel Aviv ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında gerçekleşen pozisyon sonrası sol kalça ön kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanmıştır. Aynı müsabakanın ilk yarısının ardından sol alt baldır bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai’nin tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOKLAR

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Gabriel Paulista'nın tendonunda oluşan yırtık nedeniyle en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Öte yandan, Uduokhai’nin adalesindeki gerilme ve kanama sebebiyle en az 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyor. Bu iki futbolcu da Beşiktaş’ın 7 Aralık’ta Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbide takımda yer alamayacak.

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe
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