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Beşiktaş'a Mensah'tan kötü haber

02.04.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah'ın ayak bileğindeki ödemin devam ettiği bildirildi.

Beşiktaş'a Mensah'tan kötü haber

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak siyah-beyazlılardan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbol Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sol ayak bileğine aldığı darbe neticeinde ayak bileğinde ağrı oluşan futbolcumuz Bernard Mensah'a yapılan tetkikler neticesinde ayak bileğinde oluşan ödemin varlığını koruduğu tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

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Beşiktaş Futbol Kulübü Bernard Mensah
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