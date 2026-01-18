SPOR

Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber geldi! Milli maçta sakatlanmıştı...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber geldi! Milli maçta sakatlanmıştı...
Burak Kavuncu
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken, kartala Afrika Uluslar Kupası'ndan kötü haber geldi. Nijerya Milli Takımı ile 3.lük maçına kadar çıkmayı başaran Wilfred Ndidi için kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ DUYURDU!

Beşiktaş a Ndidi den kötü haber geldi! Milli maçta sakatlanmıştı... 1

"Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris), Nijerya Milli Takımı Sağlık Ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir."

2 HAFTA UZAK KALACAK!

Beşiktaş a Ndidi den kötü haber geldi! Milli maçta sakatlanmıştı... 2

Beşiktaş'ta milli takımda adale sakatlığı geçiren Wilfred Ndidi, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

