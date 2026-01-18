Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber geldi! Milli maçta sakatlanmıştı...

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken, kartala Afrika Uluslar Kupası'ndan kötü haber geldi. Nijerya Milli Takımı ile 3.lük maçına kadar çıkmayı başaran Wilfred Ndidi için kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ DUYURDU!

"Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris), Nijerya Milli Takımı Sağlık Ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir."

2 HAFTA UZAK KALACAK!

Beşiktaş'ta milli takımda adale sakatlığı geçiren Wilfred Ndidi, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.