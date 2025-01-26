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Beşiktaş'a Ole Gunnar Solskjaer'de ilaç olamadı! Kartal, Antalya'da 2 puan bıraktı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.01.2025 18:03
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı sessiz geçerken, ikinci yarı karşılıklı gollere sahne oldu ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'a Ole Gunnar Solskjaer'de ilaç olamadı! Kartal, Antalya'da 2 puan bıraktı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk lig maçında Antalyaspor deplasmanında çıktı. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşma ikinci yarıda gelen gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte siyah - beyazlılar ligdeki puanını 32'ye yükseltti. Ege ekibi ise puanını 22 yaptı.

SEMİH KILIÇSOY DİREĞE TAKILDI

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Beşiktaş, maçtaki en net gol şansını Semih Kılıçsoy ile yakaladı. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde Rashica'nın kullandığı kornerde kale alanının önünde boş kalan Kılıçsoy, kafayı vurdu ancak top üst direkten dışarıya gitti.

PERDEYİ RAFA SILVA AÇTI

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Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topla buluşan Gedson Fernandes, savunma arkasına sarkan Ciro Immobile'yi gördü. Ceza sahasının çaprazından buluşan İtalyan yıldız, kale önündeki Rafa Silva'ya ortaladı ve maçtaki ilk gol geldi.

SADECE 6 DAKİKA SÜRDÜ

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Siyah-beyazlıların üstünlüğü yalnızca 6 dakika sürdü. Van de Streek'in çizgiden çevirdiği top, ceza sahasında Erdal Rakip ile buluştu. Çaprazdan topun dibine nefis bir vuruş yapan Rakip, takımına beraberliği getirdi. Bu gol, aynı zamanda Erdal Rakip'in Süper Lig kariyerindeki ilk golü oldu.

RAFA VE MUSRATI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rafa Silva ve Al-Musrati, gördüğü sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor
1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor beşiktaş
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