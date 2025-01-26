Beşiktaş'a Ole Gunnar Solskjaer'de ilaç olamadı! Kartal, Antalya'da 2 puan bıraktı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk lig maçında Antalyaspor deplasmanında çıktı. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşma ikinci yarıda gelen gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte siyah - beyazlılar ligdeki puanını 32'ye yükseltti. Ege ekibi ise puanını 22 yaptı.

SEMİH KILIÇSOY DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş, maçtaki en net gol şansını Semih Kılıçsoy ile yakaladı. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde Rashica'nın kullandığı kornerde kale alanının önünde boş kalan Kılıçsoy, kafayı vurdu ancak top üst direkten dışarıya gitti.

PERDEYİ RAFA SILVA AÇTI

Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topla buluşan Gedson Fernandes, savunma arkasına sarkan Ciro Immobile'yi gördü. Ceza sahasının çaprazından buluşan İtalyan yıldız, kale önündeki Rafa Silva'ya ortaladı ve maçtaki ilk gol geldi.

SADECE 6 DAKİKA SÜRDÜ

Siyah-beyazlıların üstünlüğü yalnızca 6 dakika sürdü. Van de Streek'in çizgiden çevirdiği top, ceza sahasında Erdal Rakip ile buluştu. Çaprazdan topun dibine nefis bir vuruş yapan Rakip, takımına beraberliği getirdi. Bu gol, aynı zamanda Erdal Rakip'in Süper Lig kariyerindeki ilk golü oldu.

RAFA VE MUSRATI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rafa Silva ve Al-Musrati, gördüğü sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecekler.