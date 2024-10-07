Beşiktaş'a peş peşe kötü haberler! Gabriel Paulista 1 ay sahalardan uzak kalacak

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gabriel Paulista’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

YAKLAŞIK 1 AY FORMA GİYEMEYECEK

Yapılan duyuruda verilen detaylara göre tecrübeli futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.