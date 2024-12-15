Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber! Kadrodan çıkartıldı...

Beşiktaş, Kosovalı futbolcusu Milot Rashica’nın sakatlandığını açıkladı. Bu nedenle oyuncu, Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

RASHICA'NIN RAKAMLARI

Siyah - beyazlı formayı bu sezon 18 maçta sırtına geçiren Kosovalı oyuncu, 1 gol kaydederken 5'de asist yapma katkısında bulundu.