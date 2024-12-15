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Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber! Kadrodan çıkartıldı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.12.2024 16:17
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Beşiktaş, Kosovalı oyuncusu Milot Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. 28 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor maçının deplasman kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber! Kadrodan çıkartıldı...

Beşiktaş, Kosovalı futbolcusu Milot Rashica’nın sakatlandığını açıkladı. Bu nedenle oyuncu, Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

RASHICA'NIN RAKAMLARI

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Siyah - beyazlı formayı bu sezon 18 maçta sırtına geçiren Kosovalı oyuncu, 1 gol kaydederken 5'de asist yapma katkısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor beşiktaş Milot Rashica
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