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Beşiktaş'a Roma'dan sağ bek; Rick Karsdorp...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş, sağ bek için Roma'da kadro dışı bırakılan Rick Karsdorp'u listesinde tutuyor.

Beşiktaş'a Roma'dan sağ bek; Rick Karsdorp...

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sağ bek transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Roma'da kadro dışı bırakılan Rick Karsdorp'u gündemine aldı.

Transferi bizzat Erdal Torunoğulları'nın yönettiği bildirildi. Oyuncu için Roma'ya kiralama teklifi sunulacak.

2017'de Roma'dan 16 milyon euroya alınan 25 yaşındaki oyuncunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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