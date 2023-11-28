Beşiktaş'a Rosier ve Masuaku için sakatlık açıklaması!

Süper Lig'de son olarak Samsunspor ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'a 2 kötü haber birden geldi.

Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, Siyah-beyazlılar, Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Arthur Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Futbolcularımızın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır.

Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."





