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Beşiktaş'a sakatlardan müjdeli haber

05.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve art arda gelen sakatlıklarla zorlanan Beşiktaş'a eksik isimlerden müjdeli haber geldi. Ligin 9. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışmalara başladı. İşte detaylar

Beşiktaş'a sakatlardan müjdeli haber

Süper Lig ’in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir’e konuk olacak Beşiktaş , hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda salon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı idmanda, dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarıldı. Salon çalışmasının, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ'A 2 MÜJDE BİRDEN

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışmalara başladı ve bu gelişme teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ayrıca Siyah Beyazlılar'da sakat bir diğer isim olan Welinton da takımdan ayrı çalışmalara başladı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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