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Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut helallik istedi!

09.02.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Onur Bulut'un sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 3 yıllığına uzatmıştı. Beşiktaş yaptığı açıklamada Onur Bulut ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Beşiktaş’a transfer olan Onur Bulut, sarı-kırmızılı camiadan helallik istedi.

Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut helallik istedi!
Onur Bulut

Onur Bulut

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Kayserispor ile olan mukavelesini sonlandırarak Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Onur Bulut, sarı-kırmızılı camiadan helallik istedi.

"HAKLARINI HELAL ETMELERİNİ İSTEDİĞİMİ ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTERİM"

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Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Onur Bulut, "Kayserispor tarafından transferime yönelik olarak başka bir kulüple görüşme yapmak üzere tarafıma izin verilmiştir. Aynı metinde transferin izin verilen kulübe 06.02.2023 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde biraz da beni düşünerek transferin son gününe kadar 1 Milyon Euro getirmem halinde sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır. Tabii transferin son gününde bu tutarın ödenmesi pek beklenen bir durum olmadığı halde Beşiktaş beni ne kadar istediğini ortaya koyarak, bu tutarı 1 gün içinde ödemek suretiyle Kayserispor ile olan sözleşmemi feshederek yeni sözleşme imzalamamı sağlamıştır. Buradan emeği geçen tüm Kayserispor çalışanları ve Beşiktaş yetkililerine teşekkür ederim. Kayserispor taraftarına da, bugüne kadar verdikleri destekler için ayrıca teşekkürü bir borç bildiğimi ve haklarını helal etmelerini istediğimi özellikle belirtmek isterim. Benden yana helal olsun. Herkes için hayırlısı olur inşallah" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCUYU AYARTMAKTAN..."

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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen BÜYÜK kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız"

"BEŞİKTAŞ KULÜBÜ’NÜN YAPTIĞI BU YAKIŞIKSIZ PAYLAŞIMI KINIYORUM"

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“Ülkenin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü’nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak ’depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz?’ diye uğraştayız. Kayseri’de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş Kulübü’nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız.”

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