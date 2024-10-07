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Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Lyon maçına Türk taraftarlar alınmayacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.10.2024 18:58
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Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında deplasmanda oynanacak Olympique Lyon müsabakasına Lyon Valisi’nin kararı gereğince siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurmuştu. Bu karara UEFA nezdinde itiraf eden siyah-beyazlılar istediği sonucu alamadı ve maça Beşiktaş taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Lyon maçına Türk taraftarlar alınmayacak

Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için karar geçtiğimiz hafta verilmişti.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

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Beşiktaş, alınan karar sonrası, "Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullanarak UEFA'ya gidileceğini açıklamıştı

KARAR ÇIKTI! BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALINMAYACAK

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Beşiktaş, bugün yaptığı açıklamada maça taraftarların alınmayacağını duyurdu.

"Lyon Valisi, Futbol Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti.

Kulübümüzün söz konusu kararın gözden geçirilmesi için yaptığı girişimler doğrultusunda; Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye NFIP’nin katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliği’nin aldığı karar kesin olarak onandı.

Olympique Lyon – Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

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UEFA beşiktaş lyon
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