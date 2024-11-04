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Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Maccabi Tel Aviv, İsrail lobisini kullanarak maçı Türkiye'den aldırdı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.11.2024 16:30
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak. İsrail ekibinin UEFA'ya yaptığı başvuru kabul edildi ve maç Türkiye'den alındı.

Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Maccabi Tel Aviv, İsrail lobisini kullanarak maçı Türkiye'den aldırdı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş'a şok bir haber geldi. İsrail ekibinin yetkilileri UEFA'ya yaptığı başvurunun meyvesini aldı ve maçı Türkiye'den çıkarttı.

TÜRKİYE DIŞINA ALINDI

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Fikstür çekildiği günden beri maçın İstanbul'da oynanmaması için yoğun baskı kuran Tel Aviv ekibi, UEFA'ya başvuruda bulunmuştu. UEFA, bu başvuruyu güvenlik sebebiyle kabul etti ve Türkiye'den aldı.

TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

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Mücadele İstanbul dışında başka bir şehirde oynanacak. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum, hafta sonuna kadar belli olacak.

ESKİ ANTALYASPOR FUTBOLCUSUNA GÜN DOĞDU

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Maccabi Tel Aviv oyuncusu Sagiv Jehezkel, Antalyaspor döneminde Türkiye'den sınır dışı edildiği için Beşiktaş maçının İstanbul'da oynanması durumunda forma giyemeyecekti.

Jehezkel, karşılaşma tarafsız sahaya alındığı için forma giyebilecek.

HÜSEYİN YÜCEL'İN SÖZLERİ

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz." demişti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele 28 Kasım'da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Tel Aviv beşiktaş
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