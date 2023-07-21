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Beşiktaş'a veda eden Nathan Redmond'un yeni adresi resmen açıklandı! 2+1 yıllık imza...

21.07.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile yollarını ayıran Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz takımına imza atan Redmond, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Her zaman Premier Lig’de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley’nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor" dedi.

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımı Burnley'e transfer oldu.

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İngiliz takımdan yapılan açıklamada, "Burnley, Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma imzaladığını onaylamaktan memnuniyet duyuyor." bilgisi verildi.

Redmond, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol, 6 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETMİŞTİ

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29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a veda etmişti.

Redmond'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştı;

"Güzel Beşiktaş taraftarına,

Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park’taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda - zor dönemlerde de harika dönemlerde de - siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız! Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, bu bir “görüşmek üzere."

SİYAH - BEYAZLI TAKIMDAKİ PERFORMANSI

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Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkan Redmond, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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