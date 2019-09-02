Beşiktaş, Abdoulay Diaby ile anlaşma sağladı

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, oyuncuyu öğle saatlerinde İstanbul'a getirecek.

KANAT GOLCÜ!

Quaresma'nın ayrılışının ardından kanat golcü konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçmişte Lille ve Club Brugge gibi ekiplerinde de forma giyen oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Belçika ekibi Brugge'de oynadığı 108 müsabakada 36 gol 20 asistlik performans sergieleyen Diaby, Sporting Lizbon'da da 47 karşılaşmada 7 gol 8 asistle oynadı.





