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Beşiktaş, Abdoulay Diaby ile anlaşma sağladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Sporting Lizbon'un 28 yaşındaki Fransız asıllı Malili oyuncusu Abdoulay Diaby'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Abdoulay Diaby ile anlaşma sağladı

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, oyuncuyu öğle saatlerinde İstanbul'a getirecek.

KANAT GOLCÜ!

Quaresma'nın ayrılışının ardından kanat golcü konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçmişte Lille ve Club Brugge gibi ekiplerinde de forma giyen oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Belçika ekibi Brugge'de oynadığı 108 müsabakada 36 gol 20 asistlik performans sergieleyen Diaby, Sporting Lizbon'da da 47 karşılaşmada 7 gol 8 asistle oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Abdoulay Diaby sporting lizbon

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