Beşiktaş, Abdullah Avcı ile resmi sözleşmeyi imzaladı

Törende açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Çok istediğimiz bir imzayı atıyoruz bugün. Çok mutlu olarak attığımız imza. Her şeyden evvel camiamıza hayırlı olsun. Hocamıza ve ailesine siyah-beyaz çok yakışmış. Başakşehir Kulübü'ne ve Göksel Başkan'a teşekkür ediyorum. Sevdiğimiz bir kulüp. Stadımızın olmadığı dönemlerde bize büyük yardımlarda bulunan bir kulüp. Stadımızın yapımı sırasında da büyük desteklerini aldık. Hocamızla isteğimiz uzun senelerdir var. Birbirimizi severiz. Kişisel bir görüşmemiz olmadı evvelden. Hocanın yeni bir başlangıç yapma istediğini duydum. İşlerini bitirmesini bekledik. Ayrılmasının ardından hocamızla, Ahmet Ürkmezgil ile görüştük. Göksel Başkan'ın da müsaadesini aldık nezaketen. Mali konularda bizi zorlamayacak, 1 dakikayı geçmeyen ve benim olmadığım bir toplantı yapıldı. Teknik ve işi konuştuk” şeklinde konuştu.

AVCI: NİCE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞATMAK EN BÜYÜK İSTEĞİM

Törende söz alan Abdullah Avcı, zarif sözleri için Orman'a teşekkür ederek, "Bu sıcak karşılama için de Beşiktaş ailesine teşekkür ediyorum. Öncelikle Başakşehir ailesinin, bu kariyerimin noktasına önemli katkı veren Başakşehir’in her çalışanına teşekkür ediyorum. Göksel Gümüşdağ’ın iyi niyetine, desteğine minnetlerimi sunuyorum. Beni hayatta tutan üç şey var; dürüstlük, sadakat ve vefa. Beşiktaş da şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulüp. Nice şampiyonluklar yaşatmak en büyük isteğim. Kendini geliştiren, keyif veren bir oyunu yaşatarak nice şampiyonluklar istiyorum. İki şeyden taviz veremem. Beşiktaş’ın mazisine yakışan duruş ve Beşiktaş’ın takım oyunu. Rakip taraftarın da gıpta ile baktığı oyun var. Bu sözlerimin altına imzamı atıyorum” dedi.

Avcı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Milli Takım hakkında ise, “Fransa maçında izledik, birbirine sarılan ve enerjisi yüksek bir takım var. Milli Takım'da Beşiktaş ve Başakşehir oyuncu grubunun da olması çok güzel. Hem Şenol Hoca'yı tebrik ediyorum hem de Milli Takım'a başarılar diliyorum” yorumunu yaptı.

