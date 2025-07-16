Beşiktaş açıkladı, ikinci kez ertelendi! Yeni transfer Kyle Walker-Peters ailevi sebeplerden dolayı gelemiyor...

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş Kyle Walker-Peters ile anlaştığını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul'a gelmesi beklenen Peters'ın, gelişi ertelenmişti.

İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

28 yaşındaki futbolcunun çarşamba günü İstanbul'a geleceğini açıklamıştı ancak bu tarih de ertelendi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada İngiliz futbolcunun gelişinin ailevi nedenlerden ötürü ertelendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir."