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Beşiktaş açıkladı, ikinci kez ertelendi! Yeni transfer Kyle Walker-Peters ailevi sebeplerden dolayı gelemiyor...

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı isimlerden Kyle Walker-Peters'ın gelişi bir kez daha ertelendi. İngiliz futbolcunun gelişinin ailevi nedenlerden ötürü ertelendiği belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş açıkladı, ikinci kez ertelendi! Yeni transfer Kyle Walker-Peters ailevi sebeplerden dolayı gelemiyor...
Berker İşleyen

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş Kyle Walker-Peters ile anlaştığını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul'a gelmesi beklenen Peters'ın, gelişi ertelenmişti.

İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

Beşiktaş açıkladı, ikinci kez ertelendi! Yeni transfer Kyle Walker-Peters ailevi sebeplerden dolayı gelemiyor... 1

28 yaşındaki futbolcunun çarşamba günü İstanbul'a geleceğini açıklamıştı ancak bu tarih de ertelendi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada İngiliz futbolcunun gelişinin ailevi nedenlerden ötürü ertelendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir."

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