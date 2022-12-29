BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) kozlarını paylaşacak. Maçı Hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kamil Çetin üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam. Beşiktaş Adana Demirspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Beşiktaş Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Adana Demirspor maçı bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) oynanacak.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek.
Maç, saat 20.00'de başlayacak.
Sivasspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Redmond, Souza, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise 27 puanla 4. sırada yer alıyor.