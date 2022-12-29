BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) kozlarını paylaşacak. Maçı Hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kamil Çetin üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam. Beşiktaş Adana Demirspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Beşiktaş Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) oynanacak.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek.

Maç, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Redmond, Souza, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre.

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE 7. SIRADA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise 27 puanla 4. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI TAKİP



