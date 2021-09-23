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Beşiktaş - Adana Demirspor maçının PFDK sevk kararları belli oldu! Balotelli detayı dikkat çekti

23.09.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Beşiktaş - Adana Demirspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki takım da PFDK'ya sevk edildi. Kulüp halinde PFDK'ya sevk edilen Adana temsilcisinde Mario Balotelli bireysel olarak PFDK'ya sevk edilmedi.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının PFDK sevk kararları belli oldu! Balotelli detayı dikkat çekti

Beşiktaş'ta antrenörler Murat Şahin ve Stefano Marrone, yardımcı antrenör Ozan Köprülü, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ve Erdal Erdem; "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle ayrıca bireysel olarak PFDK'ya sevk edildiler.

Kulüp halinde PFDK'ya sevk edilen Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin bireysel olarak PFDK'ya sevk edilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Adana temsilcisinde bireysel olarak PFDK'ya sevk edilen tek isim kulüp görevlisi Oğuzhan Delen oldu.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü MURAT ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

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BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü HAKAN ÇALIŞKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü STEFANO MARRONE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET CAN OTAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021/2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi ERDAL ERDEM'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi OĞUZHAN DELEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor Mario Balotelli
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