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Beşiktaş Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk ile temas kurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de düşme korkusunu ensesinde hisseden son sıradaki Akhisarspor'da adı uzun süredir Galatasaray'la anılan kaleci Fatih Öztürk'ün Beşiktaş'la temas kurduğu öğrenildi.

Beşiktaş Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk ile temas kurdu

Sözleşmesinin sezon sonunda biteceği Akhisar'da kadro dışı kalan 32 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'a yakın olduğu, sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı iddia edildi. Trabzonspor'da da forma giyen, 4 sezondur Akhisarspor'da için ter döken Fatih, yeşil-siyahlılarda geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldırdı. Bu sezon takımın 1 numaralı file bekçisi olan tecrübeli eldiven, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için süresiz kadro dışı bırakıldı. (DHA)

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Spor Toto Süper Lig akhisarspor Galatasaray fatih öztürk

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