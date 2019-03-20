Beşiktaş Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk ile temas kurdu

Sözleşmesinin sezon sonunda biteceği Akhisar'da kadro dışı kalan 32 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'a yakın olduğu, sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı iddia edildi. Trabzonspor'da da forma giyen, 4 sezondur Akhisarspor'da için ter döken Fatih, yeşil-siyahlılarda geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldırdı. Bu sezon takımın 1 numaralı file bekçisi olan tecrübeli eldiven, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için süresiz kadro dışı bırakıldı. (DHA)





