SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Al-Musrati'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı! Yıldız oyuncu siyah-beyazlıların tarihine geçti...

Beşiktaş, Al-Musrati'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı! Yıldız oyuncu siyah-beyazlıların tarihine geçti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.02.2024 18:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. 1 milyon euro da kiralama bedeli ödenen Al-Musrati, bu anlaşmayla birlikte siyah-beyazlıların tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Beşiktaş, Al-Musrati'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı! Yıldız oyuncu siyah-beyazlıların tarihine geçti...
Al-Musrati

Al-Musrati

LBY Libya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, 1 milyon euro kiralama bedeli ödediği Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Portekiz ekibi Braga'ya toplamda 12 milyon euro ödeyerek Al-Musrati'nin bonservisini aldı.

TARİHİN EN PAHALI TRANSFERİ

GGOo6QcWUAAbG3U

Al-Musrati, toplamda 12 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Screenshot_1

Beşiktaş ile ilk maçına Kayserispor karşısında çıkan Libyalı oyuncu, 24 dakika süre aldı. Kariyeri boyunca 219 maça çıkan Al-Musrati, 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

ATLETICO MADRID VE CHELSEA İSTEMİŞTİ

GGOcnVjXMAAdM-b

Sezon başında Atletico Madrid ve Chelsea'nin istediği yıldız oyuncu Braga'nın kendisini bırakmak istememesi sebebiyle takımda kalmıştı. Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Al-Musrati'nin Beşiktaş'a transferi İspanyol ve İngiliz basınında da büyük yankı uyandırdı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya devi satılıyor! Resmi açıklama geldiDünya devi satılıyor! Resmi açıklama geldi
Ankaragücü-G.Saray maçının stadı açıklandı!Ankaragücü-G.Saray maçının stadı açıklandı!
Yapay zeka çılgınlığı Galatasaray-Sparta Prag maçının skorunu tahmin etti!Yapay zeka çılgınlığı Galatasaray-Sparta Prag maçının skorunu tahmin etti!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Al Musrati beşiktaş, maçın
En Çok Okunan Haberler
Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kaldılar! Görüntüler korkunç

Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kaldılar! Görüntüler korkunç

Yağmadan yargılanan Ağca elini masaya vurarak böyle tehdit etmiş: Sen zenginsin, bu daireyi vereceksin

Yağmadan yargılanan Ağca elini masaya vurarak böyle tehdit etmiş: Sen zenginsin, bu daireyi vereceksin

Arda Güler'in penaltı pozisyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!

Arda Güler'in penaltı pozisyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!

Yapay zeka çılgınlığı Galatasaray-Sparta Prag maçının skorunu tahmin etti!

Yapay zeka çılgınlığı Galatasaray-Sparta Prag maçının skorunu tahmin etti!

Koç ve Özbek'i aramış: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"

Koç ve Özbek'i aramış: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"

Ankaragücü-G.Saray maçının stadı açıklandı!

Ankaragücü-G.Saray maçının stadı açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.