Beşiktaş, Al-Musrati'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı! Yıldız oyuncu siyah-beyazlıların tarihine geçti...

Beşiktaş, 1 milyon euro kiralama bedeli ödediği Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Portekiz ekibi Braga'ya toplamda 12 milyon euro ödeyerek Al-Musrati'nin bonservisini aldı.

TARİHİN EN PAHALI TRANSFERİ

Al-Musrati, toplamda 12 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Beşiktaş ile ilk maçına Kayserispor karşısında çıkan Libyalı oyuncu, 24 dakika süre aldı. Kariyeri boyunca 219 maça çıkan Al-Musrati, 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

ATLETICO MADRID VE CHELSEA İSTEMİŞTİ

Sezon başında Atletico Madrid ve Chelsea'nin istediği yıldız oyuncu Braga'nın kendisini bırakmak istememesi sebebiyle takımda kalmıştı. Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Al-Musrati'nin Beşiktaş'a transferi İspanyol ve İngiliz basınında da büyük yankı uyandırdı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."





