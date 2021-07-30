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Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaştı

30.07.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Yönetimi, Alex Teixeira transferinde anlaşma sağladı. İmza öncesi artık sadece ödeme planları konuşuluyor.

Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaştı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alex Teixeira'nın Dubai'de Sharjah ile yaptığı görüşme beklediği gibi geçmedi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferde sona geldi.

A Spor'un son dakika haberine göre; Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor.

Beşiktaş yönetimi oyuncuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlarda karantina süreci olduğu için siyah-beyazlı yönetim, Alex Texeira'yı farklı bir ülkeden İstanbul'a getirmenin planlarını yapıyor.

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ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yükselişini 2010 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te yaptı. 6 sezon Ukrayna ekibinde oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, burada 2016-20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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yansın bu sene lig korkun Beşiktaş'tan

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