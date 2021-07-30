Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaştı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alex Teixeira'nın Dubai'de Sharjah ile yaptığı görüşme beklediği gibi geçmedi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferde sona geldi.

A Spor'un son dakika haberine göre; Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor.

Beşiktaş yönetimi oyuncuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlarda karantina süreci olduğu için siyah-beyazlı yönetim, Alex Texeira'yı farklı bir ülkeden İstanbul'a getirmenin planlarını yapıyor.

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yükselişini 2010 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te yaptı. 6 sezon Ukrayna ekibinde oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, burada 2016-20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.



