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Beşiktaş anlaşamadı, Aboubakar Süper Lig ekibine gidiyor!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile anlaşamayan Aboubakar, Başakşehir ile anlaşmak üzere.

Beşiktaş anlaşamadı, Aboubakar Süper Lig ekibine gidiyor!

Transfer döneminde sürpizler yaşanmaya devam ediyor! Beşiktaş ile bir süredir görüşmelerini sürdüren ve siyah-beyazlı kulüpten "maaş garantisi için banka teminatı isteyen" Aboubakar'ın bu talebi sonrasında süreç askıya alındı.

Beşiktaş'ın "şu an için" devreden çıkmasının ardından sürpriz bir aktör daha devreye girdi; Başakşehir...

Forvette Demba Ba ve Crivelli'nin yanına etkili bir ismi daha eklemek isteyen Başakşehir, Aboubakar ile görüşmelere başladı. Portekiz Gazetesi de Record da bu haberi destekleyerek; Başakşehir'in Aboubakar ile anlaşmak üzere olduğunu ve büyük bir pürüz çıkmazsa Kamerunlu futbolcunun gelecek sezon Başakşehir forması giyeceğini duyurdu.

Gazetede yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı; "Aboubakar, Beşiktaş'tan maaş garantisi istedi ve bunun için de banka teminatı talep etti. Beşiktaş bu duruma tepkili ve Aboubakar'ın bu talebi karşılanamaz durumda. Sakatlıklardan dolayı Aboubakar'ın 50 milyon euroluk sözleşme fesih maddesi artık ortadan kalmış durumda, bu sadece bir formalite. Aboubakar her zamankinden çok daha fazla değer kaybetti. Başakşehir, Aboubakar ile anlaşmaya çok yakın" (Sporx)

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