SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

06.02.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş - Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı ile ilgili detaylar...

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Antalyaspor ile Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşacak. 4 maçtır yenilgi yaşamayan siyah beyazlılar Antalyaspor'u konuk edecek. Taraftarlar, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtına ulaşmak için maça dakikalar kala araştırmalarını hızlandırdı. Beşiktaş - Antalyaspor maçına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Antalyaspor'u 6 Şubat Pazar günü Vodafone Park'ta konuk edecek. Maç 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı, saat 19.00'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması!Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması!
Gedson Fernandes'e Galatasaray sorusu soruldu! Verdiği tepki olay oldu...Gedson Fernandes'e Galatasaray sorusu soruldu! Verdiği tepki olay oldu...
Tarihte bir ilk yaşanmış olabilir! Tüm dünya bu at yarışını konuşuyor! İşte o anlar...Tarihte bir ilk yaşanmış olabilir! Tüm dünya bu at yarışını konuşuyor! İşte o anlar...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Paylaşımlar sonrası harekete geçildi! 'Derya Büyükuncu' ile ilgili yeni gelişme

Paylaşımlar sonrası harekete geçildi! 'Derya Büyükuncu' ile ilgili yeni gelişme

Ezeli rakipler yine birbirine girecek

Ezeli rakipler yine birbirine girecek

Geri mi dönüyor? Resmi açıklama...

Geri mi dönüyor? Resmi açıklama...

Galatasaray, Alanya deplasmanından bir puanla döndü

Galatasaray, Alanya deplasmanından bir puanla döndü

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kırık tespit edildi

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kırık tespit edildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

"Güneş açınca soyunabiliyoruz" demişti! Güneşi görünce...

"Güneş açınca soyunabiliyoruz" demişti! Güneşi görünce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.