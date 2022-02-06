Beşiktaş - Antalyaspor ile Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşacak. 4 maçtır yenilgi yaşamayan siyah beyazlılar Antalyaspor'u konuk edecek. Taraftarlar, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtına ulaşmak için maça dakikalar kala araştırmalarını hızlandırdı. Beşiktaş - Antalyaspor maçına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.
Beşiktaş, Antalyaspor'u 6 Şubat Pazar günü Vodafone Park'ta konuk edecek. Maç 19.00'da oynanacak.
Beşiktaş - Antalyaspor maçı, saat 19.00'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira, Batshuayi.
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel.
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