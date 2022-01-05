Beşiktaş-Antalyaspor maçına Erman Toroğlu damgası! ''Tu kaka...''

Geçen sezonun hem Lig hem de Kupa şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa Finali'nde 2021'in Türkiye Kupası Finalisti Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maça hızlı başlayan Beşiktaş yaptığı art arda ataklarla rakibini abluka altına aldı. Karşılaşmanın 5. dakikasında yaşanan bir pozisyonda maçı yorumlayan Erman Toroğlu'nun sözleri çok konuşuldu. İşte detaylar...

"DÜDÜK ÇALMAYINCA TU KAKA OLUYOR"

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın bir pozisyonda yere düşmesinden sonra mikrofonu eline alan Toroğlu, "Bizim futbolcularımızın altında sanki yağ var, zeytinyağı koymuşlar. Hiçbiri ayakta duramıyor düşüyor. Sonra hakem düdük çalmayınca tu kaka diyorlar..." ifadelerini kullandı. Bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.



