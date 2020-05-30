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Beşiktaş, Antalyaspor maçına odaklandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Antalyaspor maçına odaklandı

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah gerçekleştirdiği çalışmayla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçları ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

(DHA)

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