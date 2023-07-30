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Beşiktaş, Ante Rebic sonrası Milan'dan bir yıldızı daha bitiriyor!

30.07.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Tirana'yı 3-1'lik skorla mağlup eden ve avantajı kapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Serie A devi Milan'dan Ante Rebic ile her konuda anlaşan ve yıldız ismi kısa süre içinde İstanbul'a getirecek olan siyah - beyazlıların bir transfer için daha harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş'ın yeni hedefini İtalyan basını açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Tirana ile karşı karşıya gelmişti. Dolmabahçe'de konuk ettiği rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden siyah - beyazlılar; rövanş hazırlıklarına devam ederken, transfer için de gaza bastı.

Ante Rebic için Milan ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş'ın Serie A devinden istediği bir diğer futbolcu da ortaya çıktı.

JUNIOR MESSIAS SÜRPRİZİ

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İtalyan basını, Kara Kartal'ın Rebic'in ardından Milan'dan kadrosuna Junior Messias'ı katmayı planladığını öne sürdü. Beşiktaş'ın sözleşmesinin sonunda olan futbolcuyu uygun bir maliyetle bitirmeyi hedeflediği kaydedilirken, Torino'nun da 32 yaşındaki futbolcu için devrede olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

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Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Messias için 2.5 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Milan ise 3.5 milyon euro talep etti.

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Öte yandan Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıkan Messias, 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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