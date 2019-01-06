SPOR

Arda Turan için olay transfer iddiası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.01.2019 10:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Arda Turan bombası... Beşiktaş'ta yeni transfer Burak Yılmaz’ın tavsiyesi ve teknik direktör Şenol Güneş’in onayıyla siyah-beyazlı yönetimin Arda Turan için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Beşiktaş yönetimi taraftarın büyük tepkisine rağmen eski golcüsü Burak Yılmaz’a imza attırdı. Burak’ın tavsiyesi Şenol Güneş’in onayıyla siyah-beyazlı yönetimin sürpriz bir isim için daha görüşmelere başladığı iddia edildi: Arda Turan...

Gökhan Töre’nin kadro dışı bırakıldığı, Quaresma'nın son anda yönetim kararıyla kampa götürüldüğü, Babel’in sözleşme yenilemediği, Lens’in ise beklentilerin çok uzağında kaldığı dönemde Arda Turan ismi Güneş’in kulağına hoş geldi.

Formayı Napoleoni’ye kaptan Arda’nın bir de üzerine Robinho’nun da alınmasıyla Başakşehir’de forma giyme şansı kalmadığına inandığı için ayrılmak istediğini Burak’la paylaştığı bildirildi. Burak’ın yakın dostu olan Arda’nın bu düşüncelerini Şenol Güneş’le paylaştı.

Daha önceki dönemlerde Arda Turan ile Beşiktaş arasında bir yakınlaşma olmuştu. Hatta Arda siyah-beyazlı formayla poz dahi vermişti. Arda Turan bu sezon toplam 8 maçta yalnızca 54 dakika görev alabildi. (Fotospor)

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
Pepe'nin yeni takımını açıkladıPepe'nin yeni takımını açıkladı
Beşiktaş transferi açıkladıBeşiktaş transferi açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan Beşiktaş başakşehir şenol güneş burak yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Pepe'nin yeni takımını açıkladı

Pepe'nin yeni takımını açıkladı

G.Saray'ın yeni transferi 9 Ocak'ta Türkiye'de

G.Saray'ın yeni transferi 9 Ocak'ta Türkiye'de

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

İşte Pepe'nin yeni adresi

İşte Pepe'nin yeni adresi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan için olay transfer iddiası!

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Pepe'nin yeni takımını açıkladı

Pepe'nin yeni takımını açıkladı

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'i açıkladı

Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş'ın ikinci transferi Nicolas Isimat Mirin

Beşiktaş ikinci transferini yaptı

Atiba Burak Yılmaz'a sahip çıktı

Atiba, Burak'a sahip çıktı

Beşiktaş stoper Cristian Zapata ile temasa geçti

Beşiktaş'tan transfer bombası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.