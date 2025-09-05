SPOR

Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızı Trossard için 22 milyon Euro teklif etti! Kartal kesenin ağzını sonuna kadar açtı...

Beşiktaş yönetimi, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard için resmi teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar'ın Arsenal'a 22 milyon Euro önerdiği ve pazarlıkların başladığı ifade edildi.

Emre Şen
Leandro Trossard

Leandro Trossard

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir hamle yaparak Arsenal'in 30 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard için resmi temaslara başladı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktörün raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak için düğmeye bastı ve rotayı İngiltere'ye çevirdi.

22 MİLYON EURO RESMİ TEKLİF

Beşiktaş, Arsenal ın yıldızı Trossard için 22 milyon Euro teklif etti! Kartal kesenin ağzını sonuna kadar açtı... 1

Arsenal ile yapılan ilk görüşmelerde Beşiktaş'ın, Trossard için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın 22 milyon Euro önerdiği fakat Arsenal yönetiminin Trossard için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.Beşiktaşlı yöneticiler, bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara başladı.

SERGEN YALÇIN İSTEDİ

Beşiktaş, Arsenal ın yıldızı Trossard için 22 milyon Euro teklif etti! Kartal kesenin ağzını sonuna kadar açtı... 2

Sergen Yalçın'ın çok istediği oyuncuların başında gelen Trossard, hem sol kanatta hem de forvet arkasında görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 maça çıkan Belçikalı yıldız, 10 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. Trossard'ın çok yönlü oyunu ve tecrübesi, Beşiktaş'ın transferdeki iştahını kabartıyor.

