Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızı Trossard için 22 milyon Euro teklif etti! Kartal kesenin ağzını sonuna kadar açtı...

Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir hamle yaparak Arsenal'in 30 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard için resmi temaslara başladı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktörün raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak için düğmeye bastı ve rotayı İngiltere'ye çevirdi.

22 MİLYON EURO RESMİ TEKLİF

Arsenal ile yapılan ilk görüşmelerde Beşiktaş'ın, Trossard için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın 22 milyon Euro önerdiği fakat Arsenal yönetiminin Trossard için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.Beşiktaşlı yöneticiler, bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara başladı.

SERGEN YALÇIN İSTEDİ

Sergen Yalçın'ın çok istediği oyuncuların başında gelen Trossard, hem sol kanatta hem de forvet arkasında görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 maça çıkan Belçikalı yıldız, 10 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. Trossard'ın çok yönlü oyunu ve tecrübesi, Beşiktaş'ın transferdeki iştahını kabartıyor.