Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 4.sırada bitirerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, iç transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcu Atiba ile yeniden el sıkıştı.

A Spor’un son dakika haberine göre, yönetimin yeniden görüşmelere başladığı Atiba ile uzlaştığı belirtildi. Beşiktaş, Kanadalı oyuncusu Atiba ile anlaşmaya vardı. Atiba önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymeye devam edecek.

