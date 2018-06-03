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Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'da mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 4.sırada bitirerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, iç transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcu Atiba ile yeniden el sıkıştı.

A Spor’un son dakika haberine göre, yönetimin yeniden görüşmelere başladığı Atiba ile uzlaştığı belirtildi. Beşiktaş, Kanadalı oyuncusu Atiba ile anlaşmaya vardı. Atiba önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Atiba Hutchinson

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